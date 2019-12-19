Губернатор Югры провела переговоры в Минтрансе ради выполнения поручения Путина

Губернатор Югры Наталья Комарова в Москве обсудила перспективы строительства второго моста через Обь с заместителем министра транспорта РФ Иннокентием Алафиновым. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
На встрече стороны договорились о том, что новый мост будет строиться восточнее существующего. Он будет возводиться внутри нового транспортного коридора «Москва—Тюмень—Сургут—Салехард». «Губернатор Югры отметила, что рассмотрение вопроса о строительстве второго моста через Обь обозначено в поручениях президента РФ Владимира Путина», — сообщили в депсвязей.
Проектированием объекта занимается автор Крымского моста «Институт Гипромстроймост-Санкт-Петербург». Работы должны быть выполнены до конца 2020 года, чтобы затем можно было уже приступать к строительству.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что главным претендентом на возведение мостового перехода на условиях государственно-частного партнерства называется компания «Автодор-инвест». Необходимость в его строительстве вызвана тем, что нагрузка уже существующего моста превышает все нормы.