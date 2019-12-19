В скандальной пермской колонии вскрылись новые преступления

Сотрудники ИК-9 скрыли поножовщину между осужденными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пермской колонии избили и изнасиловали осужденного

В скандальной исправительной колонии №9 Соликамска (Пермский край) вскрылись новые преступления. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Пермскому краю. По данным ведомства, речь идет о сокрытии руководством ИК-9 поножовщины. Конфликт между осужденными случился в августе 2017 года.

«В результате конфликта один из осужденных получил резаные раны головы и тела. Информация о произошедшей конфликтной ситуации в книгу регистрации сообщений о преступлениях перенесена не была, сообщение о преступлении было укрыто от учета должностными лицами исправительного учреждения», — говорится на сайте ведомства.

Преступление было выявлено в ноябре этого года сотрудниками управления собственной безопасности УФСИН по Пермскому краю и органами прокуратуры. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Ранее основатель правозащитного сайта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщал, что удалось собрать доказательства «не менее восьми преступлений, скрытых от правосудия». Начальник скандальной колонии Салим Абдурахманов уволен из органов уголовно-исполнительной системы.

Уголовные дела ранее были возбуждены по факту информации о вымогательстве у осужденных денег. Сообщалось, что к этому мог быть причастен замначальника ИК-9 Сергей Пантелеев. Колония №9 получила скандальную славу в сентябре этого года, после того, как там был избит и изнасилован бывший осужденный Дмитрий Сергеев.