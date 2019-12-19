СМИ назвали возможную причину перестрелки у здания ФСБ в Москве

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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
Официальных данных об инциденте у здания ФСБ пока нетФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перестрелка у здания ФСБ в центре Москвы могла произойти после конфликта неизвестных с сотрудниками ГИБДД. Однако официальная версия произошедшего неизвестна.

Как пишет Life со ссылкой на собственный источник, неизвестные могли начать стрельбу после того, как сотрудники ГИБДД остановили их машину, которая показалась им подозрительной. Однако это не окончательная версия случившегося. По другой версии, перестрелка произошла на парковке напротив входа в здание центрального аппарата ФСБ.

Ранее стало известно о том, что стрельба была открыта у здания ФСБ на Лубянке. По последним данным, нападавший нейтрализован, его личность устанавливается. Возможно, нападавших было несколько. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в ФСБ, в результате нападения один силовик погиб, трое получили ранения, при этом один из раненых находится в тяжелом состоянии. При этом Минздрав сообщил о двоих сотрудниках ФСБ, которые получили тяжелые ранения.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, об инциденте уже доложено президенту России Владимиру Путину, пишет агентство Nation News. По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

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