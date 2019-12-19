ФСБ: подозреваемый в стрельбе на Лубянке убит

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фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
Сотрудники ФСБ нейтрализовали нападавшегоФото: wikimedia.org/Andrey Stenin

Неизвестный мужчина, открывший стрельбу в центре Москвы у здания ФСБ, нейтрализован. Об этом заявили в самом ведомстве. При этом, по информации некоторых telegram-каналов, стрельба в столице продолжается.

«Преступник нейтрализован, его личность устанавливается», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на ФСБ. Сейчас план «Сирена» в Москве отменен. По данным Центра общественных связей ФСБ, неизвестный открыл стрельбу возле дома 12 по улице Большая Лубянка.

В результате перестрелки есть пострадавшие. Как сообщил источник Life Shot в экстренных службах, четыре человека убиты. Точной информации об убитых и пострадавших пока нет. Также пока неизвестно точное количество напавших на здание ФСБ.

В соцсетях сообщают, что центр перекрыт, пассажиров высаживают из общественного транспорта на подъезде к площади Лубянка, людей просят оставаться в кафе, пишет «Утро.ру».

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