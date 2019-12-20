Жители Югры пытаются призвать к ответу руководство кредитного потребительского кооператива «Первый северный», которое заморозило выплаты своим пайщикам. Об этом «URA.RU» сообщила одна из пострадавших пенсионерок из Нягани.
«С помощью кооператива я планировала приобрести квартиру в Екатеринбурге. Вложила в него миллион семьсот тысяч рублей. Когда в кооперативе начались проблемы, я успела забрать семьсот тысяч рублей. А все остальные деньги продолжают оставаться на счетах КПК», — рассказала женщина. По информации электронного сервиса «Сбис-онлайн» в кооперативе введена процедура банкротства. На официальном сайте «Первого северного» обозначено, что офисы КПК находились в Югорске, Нягани, Лангепасе. Связаться с руководством потребительского кооператива не удалось.
В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту «URA.RU» сообщили, что в связи с прекращением деятельности организации возбуждено несколько уголовных дел. Более подробную информацию пообещали раскрыть позднее.
Источник «URA.RU» знакомый с ситуацией, сообщил, что сейчас пайщикам кооператива необходимо зарегистрировать в реестре кредиторов. «Иначе когда начнется реализация имущества КПК люди рискуют вообще остаться без всех вложенных средств. Потому что все активы будут распределяться между теми, кто официально вошел в реестр кредиторов», — сообщил инсайдер.