Мать стрелка с Лубянки рассказала, что ее сын был связан с арабами

В результате стрельбы, которую накануне устроил подозреваемый, погиб сотрудник ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Злоумышленник, который накануне открыл огонь у здания ФСБ России на Лубянке, имел связи с арабами и часто разговаривал с ними по телефону. Об этом рассказала мать стрелка во время обысков в его квартире.

«В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — приводит слова матери стрелка «Комсомольская правда». Женщина добавила, что до этого ее сын работал сразу в нескольких охранных предприятиях, но позже уволился. Мать подозреваемого также отметила, что они общались очень редко — за этот года она виделась с сыном всего восемь раз.

В ходе обысков в квартире стрелка нашли склад оружия. Все семь единиц были официально зарегистрированы по месту жительства — по документам в квартире числится газовое, травматическое, нарезное и гладкоствольное оружие.

Инцидент произошел в четверг 19 декабря, в результате стрельбы у здания ФСБ на Большой Лубянке погиб один сотрудник ведомства. Пять человек доставлены в больницу с ранениями, передает агентство Nation News. Следователи считают, что злоумышленник действовал без сообщников, мотивы преступления пока неизвестны. Преступника ликвидировали во время вооруженного сопротивления, напоминает RT.