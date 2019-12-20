В Надыме свободных ставок врачей не оказалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительнице Надыма (ЯНАО) в городском Центре занятости населения (ЦЗН) предложили трудоустроится гардеробщицей. Направление на работу для женщины — врача по профессии было опубликовано в местных пабликах «ВКонтакте».

«Нет желания кого-то обвинять, доказывать что-либо, — написал автор сообщения. — Старая история: врач более года стоит на учете в ЦЗ и сегодня предложили работу гардеробщика». О согласии или отказе чиновники предложили женщине дать письменный ответ.

В Надымском ЦЗН на вопрос журналиста «URA.RU» пояснили: специалисты по трудоустройству действуют в соответствии с российским законодательством, а выданное направление не обязывает человека устраиваться на работу, если он не согласен с предложенной вакансией. «В случае, если гражданин не работал по специальности более года, ему предлагают другую работу из имеющегося списка вакансий, — рассказали агентству в ЦЗН. — Кроме того, у граждан всегда есть вариант найти работу по специальности в другом населенном пункте, если в нашем городе вакантных должностей нет. В этом случае существуют программы поддержки, связанной со сменой места жительства».

Стоит отметить, медицинские работники являются одной из самых востребованных на Ямале профессий. Для привлечения специалистов в регион губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым принято решение платить максимальную северную надбавку всем приезжающим в округ врачам и педагогам с первого дня работы.