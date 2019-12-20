Названо лучшее шампанское в России

В преддверии Нового года эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.
Всего было оценено 129 образцов шампанского. 44% из их числа составили игристые вина категории «брют» и «экстра-брют», пришедшие, по словам экспертов, на смену излюбленному шампанскому россиян «Советскому полусладкому». «В первую тройку рейтинга лучшего российского шампанского вошли игристые вина производителей „Мысхако“, „Дербентская винодельческая компания“ и „Золотая балка“», — приводит
Согласно данным исследования, эти вина стоят по 300 рублей за бутылку. Среди недорогих брютов также высоко были оценены Fanagoria Blanc de Blanc, «Аристов» компании «Кубань Вино», сообщают эксперты. При этом самое дешевое шампанское из вошедших в рейтинг стоит 164 рубля, а самое дорогое — 848,75 рублей.
Как утверждают эксперты Роскачества, такие цены вызваны конкуренцией с игристыми винными напитками, которые производятся за счет смешивания виноматериала с водой и ароматизаторами, а «пузырьки» возникают в результате искусственной газации. Всего, по данным Роскачества, в рейтинг лучших российских игристых вин вошли лишь две трети из исследованных напитков (94 наименования).