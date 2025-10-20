Логотип РИА URA.RU
Трамп предложил Москве и Киеву новое перемирие

20 октября 2025 в 05:46
Трамп повторил предложение для России и Украины остановиться на линии фронта

Трамп повторил предложение для России и Украины остановиться на линии фронта

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп вновь предложил России и Украине прекратить боевые действия на текущей линии фронта и вернуться к переговорам. Об этом сообщает пул журналистов Белого дома.

«Я хочу, чтобы обе стороны остановились на линии фронта. Россией занято уже 78% территории. Они смогут договориться о чем-то позже», — приводит слова главы государства пул журналистов Белого дома.

Ранее Трамп размышлял о гарантиях безопасности для Киева и для Москвы. Однако по мнению президента России Владимира Путина, период перемирия может быть использован противником для наращивания военного потенциала. 

