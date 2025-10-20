Трамп предложил Москве и Киеву новое перемирие
Трамп повторил предложение для России и Украины остановиться на линии фронта
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп вновь предложил России и Украине прекратить боевые действия на текущей линии фронта и вернуться к переговорам. Об этом сообщает пул журналистов Белого дома.
«Я хочу, чтобы обе стороны остановились на линии фронта. Россией занято уже 78% территории. Они смогут договориться о чем-то позже», — приводит слова главы государства пул журналистов Белого дома.
Ранее Трамп размышлял о гарантиях безопасности для Киева и для Москвы. Однако по мнению президента России Владимира Путина, период перемирия может быть использован противником для наращивания военного потенциала.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.