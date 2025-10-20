Самолет совершил экстренную посадку в Пулково из-за неисправности шасси: что известно к этому часу

Аэропорт «Пулково» возобновил обслуживание рейсов на взлет и посадку в полном объеме после ЧП с самолетом Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сегодня ночью самолет Airbus А320 рейсом J2 020 Санкт-Петербург — Баку аварийно сел в Пулково и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. После этого аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы. Что известно об инциденте с самолетом и как сейчас работает аэропорт — в сбойке URA.RU.

Аварийная посадка в Пулково

По информации экстренных служб, пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Баку, совершил аварийную посадку в 3:43 по местному времени в аэропорту Пулково. При приземлении он начал выкатывался за пределы взлетно-посадочной полосы.

"Самолет совершил аварийную посадку в 3:43 и выехал за ВПП. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил", — сказал собеседник агентства.

Что известно о рейсе

На борту рейса J2 020, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Баку и вылетевшего в 00:30, находились 155 пассажиров и семь членов экипажа. По информации экстренных служб, вскоре после взлета у воздушного судна была обнаружена техническая неисправность — не убралась одна из стоек шасси. В связи с этим самолет осуществлял выработку топлива в районе аэропорта вылета.

Что известно о пассажирах

При инциденте с самолетом Азербайджанских авиалиний ни один пассажир не пострадал. По информации telegram-канала Aviaincident, обстановка на борту нормальная, эвакуация не планируется, пассажиров высадят по самоходным трапам.

Аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы почти на 20 минут

Утром, в 4:27 по московскому времени аэропорт Пулково перестал принимать и отправлять рейсы. «Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшее время», — передают сотрудники аэропорта. Через 19 минут аэропорт возобновил в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку.

Задержки и отмены рейсов