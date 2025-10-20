Самолет совершил экстренную посадку в Пулково из-за неисправности шасси: что известно к этому часу
Аэропорт «Пулково» возобновил обслуживание рейсов на взлет и посадку в полном объеме после ЧП с самолетом
Сегодня ночью самолет Airbus А320 рейсом J2 020 Санкт-Петербург — Баку аварийно сел в Пулково и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. После этого аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы. Что известно об инциденте с самолетом и как сейчас работает аэропорт — в сбойке URA.RU.
Аварийная посадка в Пулково
По информации экстренных служб, пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Баку, совершил аварийную посадку в 3:43 по местному времени в аэропорту Пулково. При приземлении он начал выкатывался за пределы взлетно-посадочной полосы.
"Самолет совершил аварийную посадку в 3:43 и выехал за ВПП. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил", — сказал собеседник агентства.
Что известно о рейсе
На борту рейса J2 020, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Баку и вылетевшего в 00:30, находились 155 пассажиров и семь членов экипажа. По информации экстренных служб, вскоре после взлета у воздушного судна была обнаружена техническая неисправность — не убралась одна из стоек шасси. В связи с этим самолет осуществлял выработку топлива в районе аэропорта вылета.
Что известно о пассажирах
При инциденте с самолетом Азербайджанских авиалиний ни один пассажир не пострадал. По информации telegram-канала Aviaincident, обстановка на борту нормальная, эвакуация не планируется, пассажиров высадят по самоходным трапам.
Аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы почти на 20 минут
Утром, в 4:27 по московскому времени аэропорт Пулково перестал принимать и отправлять рейсы. «Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшее время», — передают сотрудники аэропорта. Через 19 минут аэропорт возобновил в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку.
Задержки и отмены рейсов
На данный момент известно лишь об одной задержке рейса Санкт-Петербург — Сочи. Рейс должен был начаться в 6:10, но его перенесли на 7:00. Посадка пассажиров уже началась.
