Трамп на встрече с Зеленским обсуждал и гарантии безопасности для России

Трамп не планирует отказываться от урегулирования, отметил Вэнс Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп обсуждал возможные гарантии безопасности как для Украины, так и для России во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским 17 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом встречи.

«Трамп... размышлял о гарантиях безопасности и для Киева, и для Москвы», — приводит агентство слова своих собеседников. Они уточнили, что обсуждение шло в контексте возможных шагов по снижению напряженности в регионе и поиска дипломатических решений.