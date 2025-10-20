Трамп на встрече с Зеленским обсуждал и гарантии безопасности для России
Трамп не планирует отказываться от урегулирования, отметил Вэнс
Фото: Official White House / Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп обсуждал возможные гарантии безопасности как для Украины, так и для России во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским 17 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом встречи.
«Трамп... размышлял о гарантиях безопасности и для Киева, и для Москвы», — приводит агентство слова своих собеседников. Они уточнили, что обсуждение шло в контексте возможных шагов по снижению напряженности в регионе и поиска дипломатических решений.
В ходе переговоров американский президент подчеркнул надежду на то, что Украине не потребуется вооружение высокого класса, включая американские крылатые ракеты. Российская сторона ранее категорически выступила против передачи Украине подобного оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что любые поставки ракет Tomahawk приведут к их немедленному уничтожению российскими средствами ПВО. По его словам, такое решение не изменит расстановку сил и может серьезно осложнить отношения между Москвой и Вашингтоном.
