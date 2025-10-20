Турция ждет прогресса по Украине после встречи Трампа и Путина в Венгрии
Путин и Трамп проведут вторую встречу в этом году
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Турция рассчитывает на прогресс в урегулировании украинского конфликта после запланированной встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которая должна пройти в Будапеште. Об этом сообщает дипломатический источник в Турции. По информации агентства, турецкая сторона внимательно следит за развитием ситуации вокруг Украины.
«Что касается наших ожиданий, то прежде всего мы рассчитываем на реальные шаги в урегулировании конфликта, последствия которого ощутимы для нашего региона. Ожидаем позитивных результатов от этой встречи», — заявил собеседник РИА Новости.
16 октября между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, который стал одним из самых продолжительных в текущем году. В ходе беседы лидеры обсудили, в том числе, ситуацию на Украине и возможные пути деэскалации напряженности. По итогам разговора Трамп объявил о намерении провести личную встречу с президентом России в столице Венгрии.
Турция, как отмечает источник агентства, напрямую заинтересована в снижении напряженности, поскольку конфликт влияет на безопасность и экономику региона. В Анкаре надеются, что переговоры в Будапеште приведут к конкретным договоренностям, которые поспособствуют стабилизации обстановки в Восточной Европе. Также источник подчеркнул, что Турция готова поддержать любые конструктивные инициативы, направленные на прекращение военных действий.
