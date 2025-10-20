Охрана вице-президента США попала под пули во время учений

В США во время показательных учений под удар пуль попала охрана Джей Ди Вэнса Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В США часть сотрудников службы охраны вице-президента Джей Ди Вэнса оказалась под ударом артиллерийского снаряда в ходе военных учений. Те приурочены к 250-летнему юбилею Корпуса морской пехоты, проходивших в штате Калифорния. Об этом говорится в сводке Калифорнийского дорожного патруля (CHP).

«Инцидент произошел в районе, где сотрудники CHP обеспечивали прекращение движения транспорта на шоссе I-5 около Кэмп-Пендлтона во время показательных учений морской пехоты США с боевой стрельбой на автостраде, и где сотрудники CHP приняли решение остановить движение транспорта во время учений с боевой стрельбой», — передает Axios информацию из сводки правоохранителей. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал,