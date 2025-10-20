Боец ВС России в одиночку превратил блиндаж в крепость и выжил в окружении
Боец штурмовал вражеский блиндаж вдвоем с напарником, но в итоге остался один
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Боец Вооруженных сил России с позывным Мгновенный в течение полутора месяцев в одиночку удерживал захваченный блиндаж в тылу противника. За это время он уничтожил 25 бойцов ВСУ и ранил еще 13. Операция проходила на одном из участков линии боевого соприкосновения в начале сентября 2025 года, рассказал боец.
«Блиндаж, что мы штурмовали, полыхал, внутрь не зайти. Перебрались в соседний, разрушенный. Не успели освоиться — сразу же вражеский FPV-дрон попытался залететь внутрь. В последний момент набросил на вход маскировочную сетку. Дрон в ней запутался и подорвался. Вход после этого пришлось заложить мешками с песком. Противник не мог смириться с потерей позиции и раз за разом пытался вернуть ее. Оставшись один, начал вокруг своего блиндажа делать растяжки. Понаставил их, и на этих ловушках потом подорвалось шесть человек. Наши дроны тоже по ним отработали», — рассказал военнослужащий «Известиям».
После гибели напарника от минометного обстрела Мгновенный остался в полном одиночестве, однако продолжал отражать атаки противника. Систематическая поддержка шла с воздуха — российские FPV-дроны помогали отслеживать передвижения вражеских групп и корректировать огонь. Благодаря этим данным боец неоднократно успешно отражал попытки ВСУ вернуть блиндаж, а также устранял отдельные украинские группы, не подозревающие о его присутствии. В течение полутора месяцев Мгновенный самостоятельно укрепил разрушенное укрытие, наладил связь с командованием и координировал действия с операторами дронов. По итогам операции боец был эвакуирован с занятых позиций.
