Боец ВС России в одиночку превратил блиндаж в крепость и выжил в окружении

Боец Вооруженных сил России с позывным Мгновенный в течение полутора месяцев в одиночку удерживал захваченный блиндаж в тылу противника. За это время он уничтожил 25 бойцов ВСУ и ранил еще 13. Операция проходила на одном из участков линии боевого соприкосновения в начале сентября 2025 года, рассказал боец.

«Блиндаж, что мы штурмовали, полыхал, внутрь не зайти. Перебрались в соседний, разрушенный. Не успели освоиться — сразу же вражеский FPV-дрон попытался залететь внутрь. В последний момент набросил на вход маскировочную сетку. Дрон в ней запутался и подорвался. Вход после этого пришлось заложить мешками с песком. Противник не мог смириться с потерей позиции и раз за разом пытался вернуть ее. Оставшись один, начал вокруг своего блиндажа делать растяжки. Понаставил их, и на этих ловушках потом подорвалось шесть человек. Наши дроны тоже по ним отработали», — рассказал военнослужащий «Известиям».