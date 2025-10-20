Суд обязал жену экс-замминистра энергетики Светлицкого сдать ювелирные изделия

Светлана Светлицкая должна сдать в конкурсную массу ювелирные украшения, медали и часы Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Арбитражный суд Тверской области обязал Светлану Светлицкую, супругу признанного банкротом экс-замминистра энергетики России Станислава Светлицкого, передать в конкурсную массу его имущества различные ювелирные изделия, драгоценные камни, часы, коллекционные монеты и слитки драгоценных металлов. Однако данный вопрос подлежит повторному рассмотрению, о чем свидетельствуют материалы дела.

«Суд первой инстанции в июне истребовал у Светлицкой для передачи финансовому управляющему Светлицкого „колье, серьги, кольца, цепи из драгоценных металлов (в том числе золота) общим весом 282,37 грамма… сапфиры, рубины в количестве 41 штука… природные недрагоценные камни и органно-минеральные образования (жемчуг) в количестве 200 штук“, — говорится в документах. Информацию передает РИА Новости.

Также в конкурсную массу должны быть переданы 717 драгоценных камней, находящихся в составе изделий, среди которых — 219 бриллиантов, 435 сапфиров и 63 изумруда, а также 6 055 топазов. Помимо этого, по ходатайству финансового управляющего Игоря Овчинникова, суд постановил изъять у Светлицкой медали и монеты из металлов «белого и желтого цветов», золотые и серебряные слитки по 50 граммов. Сдать придется и коллекцию часов, включающую три экземпляра Breguet, две модели Ulysse Nardin, а также Blancpain, Audermars Piguet, Van Der Bauwede Magnum и Daniel Roth.

В случае невыполнения требований суда Светлане Светлицкой грозит ежедневная неустойка в размере 10 тысяч рублей, которая будет взыскиваться в конкурсную массу супруга с момента вступления решения в законную силу и до его фактического исполнения. Женщина обжаловала принятое определение, и 14-й арбитражный апелляционный суд постановил, что заявление финансового управляющего должно быть рассмотрено повторно по нормам первой инстанции, поскольку Светлицкая не была уведомлена о процессе и не принимала в нем участия. Повторное рассмотрение дела назначено на ноябрь.

Апелляционный суд также обратился в Пролетарский суд города Ростова-на-Дону с запросом о предоставлении документов из уголовного дела, подтверждающих факт передачи Светлицкой драгоценностей и иных ценных предметов, изъятых при обыске Следкомом по месту проживания бывшего замминистра энергетики.