Бывшая помощница Байдена сделала заявление о жизни в Москве
Тара Рид заявила, что сейчас живет в Москве
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид сообщила, что сейчас проживает в России. По ее словам, Москва является привлекательным и ухоженным городом, жители которого отличаются доброжелательностью.
«Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», — сказала Рид. Ее слова передает РИА Новости.
Рид также поделилась своими впечатлениями от работы в коллективе RT, отметив, что в компании созданы благоприятные условия для профессиональной деятельности. Сотрудники не сталкиваются с цензурой и имеют возможность свободно заниматься журналистскими расследованиями, следуя своим интересам и стремлению к истине.
Ранее Тара Рид заявила, что после переезда в Россию почувствовала себя в большей безопасности и обрела внутреннее спокойствие. Она отметила, что неоднократно слышала от окружающих, будто у нее «русская душа». Речь идет прежде всего о сходстве жизненных ценностей. Она уточнила, что, на ее взгляд, «русская душа» заключается в артистизме, изобретательности, страсти и добросердечии. О том, что известно о Таре Рид и почему она уехала из Штатов — в материале URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.