Бывшая помощница Байдена сделала заявление о жизни в Москве

Рид также поделилась своими впечатлениями от работы в коллективе RT, отметив, что в компании созданы благоприятные условия для профессиональной деятельности. Сотрудники не сталкиваются с цензурой и имеют возможность свободно заниматься журналистскими расследованиями, следуя своим интересам и стремлению к истине.

Ранее Тара Рид заявила, что после переезда в Россию почувствовала себя в большей безопасности и обрела внутреннее спокойствие. Она отметила, что неоднократно слышала от окружающих, будто у нее «русская душа». Речь идет прежде всего о сходстве жизненных ценностей. Она уточнила, что, на ее взгляд, «русская душа» заключается в артистизме, изобретательности, страсти и добросердечии. О том, что известно о Таре Рид и почему она уехала из Штатов — в материале URA.RU.