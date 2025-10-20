Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Центрист Пас победил на выборах президента Боливии

20 октября 2025 в 05:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
За центриста проголосовало большинство

За центриста проголосовало большинство

Фото: Илья Московец © URA.RU

Центрист Родриго Пас одержал победу на президентских выборах в Боливии. Об этом сообщили в Высшем избирательном суде страны после обработки более 97% бюллетеней. Итоговые данные были представлены 20 октября в центре подсчета голосов, уточняет ведомство.

Глава суда Оскар Хассентеуфель заявил, что результаты практически всех участков уже зафиксированы и дальнейшие изменения невозможны. «Хотим объявить народу Боливии, что у нас есть данные подсчета почти 100% голосов, которые уже необратимы», — подчеркнул председатель избирательного суда. По его словам, нынешние показатели позволяют говорить о победе Родриго Паса как о свершившемся факте.

В избирательном суде добавили, что явка на выборах составила от 85% до 89%. Эти цифры свидетельствуют о высоком интересе граждан к политическим переменам в стране. Победа Паса была подтверждена после тщательной проверки протоколов со всех округов и сравнения электронных и бумажных версий итогов голосования. Официальные итоги планируется опубликовать после завершения финального аудита подсчетов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал