Центрист Пас победил на выборах президента Боливии
За центриста проголосовало большинство
Фото: Илья Московец © URA.RU
Центрист Родриго Пас одержал победу на президентских выборах в Боливии. Об этом сообщили в Высшем избирательном суде страны после обработки более 97% бюллетеней. Итоговые данные были представлены 20 октября в центре подсчета голосов, уточняет ведомство.
Глава суда Оскар Хассентеуфель заявил, что результаты практически всех участков уже зафиксированы и дальнейшие изменения невозможны. «Хотим объявить народу Боливии, что у нас есть данные подсчета почти 100% голосов, которые уже необратимы», — подчеркнул председатель избирательного суда. По его словам, нынешние показатели позволяют говорить о победе Родриго Паса как о свершившемся факте.
В избирательном суде добавили, что явка на выборах составила от 85% до 89%. Эти цифры свидетельствуют о высоком интересе граждан к политическим переменам в стране. Победа Паса была подтверждена после тщательной проверки протоколов со всех округов и сравнения электронных и бумажных версий итогов голосования. Официальные итоги планируется опубликовать после завершения финального аудита подсчетов.
