Центрист Пас победил на выборах президента Боливии

За центриста проголосовало большинство Фото: Илья Московец © URA.RU

Центрист Родриго Пас одержал победу на президентских выборах в Боливии. Об этом сообщили в Высшем избирательном суде страны после обработки более 97% бюллетеней. Итоговые данные были представлены 20 октября в центре подсчета голосов, уточняет ведомство.

Глава суда Оскар Хассентеуфель заявил, что результаты практически всех участков уже зафиксированы и дальнейшие изменения невозможны. «Хотим объявить народу Боливии, что у нас есть данные подсчета почти 100% голосов, которые уже необратимы», — подчеркнул председатель избирательного суда. По его словам, нынешние показатели позволяют говорить о победе Родриго Паса как о свершившемся факте.