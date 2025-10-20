Reuters: Трамп заявил, что не обсуждал с Зеленским уступку территорий Донбасса

Трамп заявил, что не обсуждал с Украиной передачу Донбасса Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вел переговоров с Украиной по вопросу передачи территории Донбасса России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Трамп заявил, что он не обсуждал с Украиной уступку региона Донбасс России», — отмечается в публикации Reuters. Заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что Вашингтон якобы мог предложить Украине рассмотреть вариант передачи части восточных территорий в обмен на прекращение конфликта.