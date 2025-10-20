Логотип РИА URA.RU
Reuters: Трамп заявил, что не обсуждал с Зеленским уступку территорий Донбасса

20 октября 2025 в 05:32
Трамп заявил, что не обсуждал с Украиной передачу Донбасса

Трамп заявил, что не обсуждал с Украиной передачу Донбасса

Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вел переговоров с Украиной по вопросу передачи территории Донбасса России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Трамп заявил, что он не обсуждал с Украиной уступку региона Донбасс России», — отмечается в публикации Reuters. Заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что Вашингтон якобы мог предложить Украине рассмотреть вариант передачи части восточных территорий в обмен на прекращение конфликта.

Ранее, на сессии Генассамблеи ООН, Дональд Трамп высказывался о поддержке возвращения Украине всех территорий при помощи НАТО и Европы, однако воздерживался от конкретных гарантий безопасности и призывал Киев рассмотреть возможность уступок ради мирного урегулирования. Эти заявления вызвали у украинских властей вопросы о реальных намерениях Вашингтона и степени готовности США к эскалации с Москвой.

