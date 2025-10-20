«Известия»: жесткая ставка ЦБ сильно замедлила экономический рост в России
Как пояснили в Счетной палате, жесткие меры ЦБ привели к заметному торможению экономической активности
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ существенно замедлила темпы экономического роста страны. Такой вывод сделали журналисты из заключения на проект федерального бюджета на 2026–2028 годы Счетной палаты России.
«Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка существенно замедлила темпы экономического роста... С августа 2024-го регулятор последовательно повышал ключевую ставку с 16 до 21% и удерживал ее на этом уровне до июня 2025-го. После этого началось постепенное снижение — до 17%», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные из документа.
В заключении также приведены обновленные макроэкономические прогнозы Банка России. В 2026 году среднегодовое значение ключевой ставки ожидается на уровне 12–13%, а в 2027-м — 7,5–8,5%.
Ранее, в сентябре 2025 года, Банк России уже снизил ключевую ставку с 18% до 17%, объяснив это постепенным восстановлением экономики. Эксперты и депутаты прогнозируют дальнейшее снижение ставки на фоне замедления инфляции и охлаждения деловой активности, однако полагают, что до конца года она вряд ли опустится ниже 15%. Центробанк начал цикл смягчения политики после периода резкого повышения ставки в 2024–2025 годах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.