«Известия»: жесткая ставка ЦБ сильно замедлила экономический рост в России

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ существенно замедлила темпы экономического роста страны. Такой вывод сделали журналисты из заключения на проект федерального бюджета на 2026–2028 годы Счетной палаты России.

«Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка существенно замедлила темпы экономического роста... С августа 2024-го регулятор последовательно повышал ключевую ставку с 16 до 21% и удерживал ее на этом уровне до июня 2025-го. После этого началось постепенное снижение — до 17%», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные из документа.

В заключении также приведены обновленные макроэкономические прогнозы Банка России. В 2026 году среднегодовое значение ключевой ставки ожидается на уровне 12–13%, а в 2027-м — 7,5–8,5%.

