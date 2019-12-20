Мэрию Екатеринбурга ждет многомиллионный иск из-за бывшего чиновника

К комитету по транспорту администрации Екатеринбурга будет подан иск из-за ущерба, который понесла компания-перевозчик «Лекс-Авто», выигравшая конкурс на обслуживание автобусных маршрутов, но не допущенная до работы. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель компании Александр Катнов.
«Мы же для участия в конкурсе заказали новые автобусы — 77 низкопольных НЕФАЗов. Раз мы их не забрали, не выполнили договор (выкупили только 10), автодилер готовится выставить нам неустойку, — рассказал Катнов. — Мы учтем ее, подсчитаем весь ущерб, проведем экспертизу и в январе или феврале подадим на комитет по транспорту иск в суд».
В администрации Екатеринбурга возможную судебную тяжбу затруднились прокомментировать. По словам пресс-секретаря мэрии Виктории Мкртчян, позиция будет сформирована тогда, когда там увидят исковое заявление от «Лекс-Авто».
Подозрения в коррупции главы комитета по транспорту мэрии Екатеринбурга Игоря Федотова возникли в связи с тем, что конкурс на обслуживание автобусных маршрутов №№ 4, 08, 33 и 018 выиграла компания «Лекс-Авто», однако Федотов заключил договор не с этой фирмой, а со вторым участником конкурса — компанией «Автоном». «Лекс-Авто» сумел в арбитражах доказать свою правоту, после чего подал заявления на Федотова в следственный комитет и ФСБ.