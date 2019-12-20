Квартира на Ямале по цене сравнилась с домом у Черного моря

Средняя стоимость кв. метра в Новом Уренгое — 105 тыс. рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Квартиру в Новом Уренгое (ЯНАО) можно без доплаты обменять на недвижимость с панорамным видом на море в Сочи, питерскую студию или большой таунхаус возле Тюмени. В газовой столице России — один из самых дорогих квадратных метров в России. Об этом «URA.RU» рассказали в федеральной компании «Этажи».

«За прошедший год средняя стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах Нового Уренгоя выросла на 8 процентов и составила 105 тысяч рублей. Это одна из самых высоких цен в стране», — пояснил Андрей Коник, директор компании «Этажи» в Новом Уренгое.

По его словам, сегодня новоуренгойская «однушка» в 33 квадратных метра стоит порядка 3,4—3,5 миллиона рублей. За эту цену можно приобрести новый дом площадью 59,4 кв. метра в пригороде Анапы, аналогичную квартиру в Сочи и с видом на море, питерскую студию на Васильевском острове, таунхаус в 130 кв. метра в пригороде Тюмени.

Эксперт рассказал «URA.RU», что именно эти регионы ямальцы выбирают для переезда; также у них популярен Краснодар. Цена квартиры в Новом Уренгое аналогична стоимости двухуровневой «трешки» с террасой в Новороссийске. В Москве на покупку жилой недвижимости в центре за такие деньги рассчитывать не стоит. Но варианты есть и в столице.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в ЯНАО из-за социальных программ, реализуемых в округе, выросли цены на недвижимость, а власти стимулируют приобретение жилья именно на первичном рынке.