Соратник челябинского губернатора Текслера набирает людей в новое суперведомство

Начался набор сотрудников в новое суперведомство Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прошла первая серия назначений в автономную некоммерческую организацию (АНО) «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области», которое превратится в ведомство с очень широкими полномочиями. Первым замдиректора назначен Антон Громыко, главой департамента коммуникаций и соцпроектов стал Дамир Утарбеков, сообщил «URA.RU» руководитель структуры Олег Гербер.

«Назначение Громыко и Утарбекова подтверждаю. Пока у нас сформирована первичная структура АНО. Мы проанализировали объем задач, их количество серьезно выросло. Например, к нам перейдет часть работы управления общественных связей [правительства области] в части проведения социсследований. Поэтому структура [АНО], видимо, будет преображаться. Пока в штате восемь человек, большая часть — технические специалисты. Некоторые работают по совместительству, как я, потому что работа на полную ставку на нынешнем начальном этапе нерациональна. Окончательно штат, в лучшем случае, сформируется к марту», — отметил Гербер.

По словам директора АНО, структура Утарбекова будет мониторить реализацию соцпроектов и удовлетворенность населения в территориях. «Часто статистическую информацию, которую представляют местные власти, жители оценивают иначе. Поэтому сотрудники департамента должны будут, в том числе, выезжать на место, встречаться с жителями, с теми, кто жалуется в соцсетях СМИ, чтобы сформировать объективную картину и выяснить отношения людей к соцпроектам, которые реализуются в области», — добавил Гербер.

В правительстве области деятельность АНО курирует Анатоли Векшин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

АНО зарегистрирована 28 ноября. Директором назначен руководитель правительственного телеканала ОТВ Олег Гербер, сослуживец губернатора Алексея Текслера по Красноярскому краю. В штатном расписании АНО — 41 человек. Структура состоит из четырех отделов, которые отвечают за технические вопросы (интерактивные площадки), социологию, мониторинг, а также коммуникации и соцпроекты. Громыко был советником куратора внутренней политики, вице-губернатора Анатолия Векшина (будет курировать АНО), когда тот занимал аналогичную должность в Мурманской области. Утарбеков — бывший первый замруководителя регионального исполкома «Единой России», депутат Калининского райсовета.