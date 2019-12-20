Из курганского правительства уволилась тюменская чиновница

Марина Щербакова занималась развитием туризма в Зауралье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заведующая отделом развития туризма в департаменте экономического развития Курганской области Марина Щербакова уволилась с этой должности. Информацию об этом «URA.RU» подтвердила сама чиновница.

«Вчера был мой последний рабочий день», — сообщила Щербакова. Свое увольнение она объяснила «личными и профессиональными причинами». «Каждый человек ищет, где ему будет лучше», — добавила собеседница агентства.

Источники «URA.RU» сообщают, что Щербакова переехала в Курган из Тюмени после того, как губернатор Вадим Шумков предложил ей заняться развитием туризма в регионе. Инсайдеры также отмечают, что работа по развитию туризма не устраивает главу Зауралья. По их данным, это могло стать одной из причин увольнения Щербаковой.

Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Зауралья планируют сделать Святилище Савин в Белозерском районе основным туристическим объектом региона. В ближайшее время здесь должны приступить к восстановлению древнего капища и развитию сопутствующей инфраструктуры, несмотря на то, что местные жители высказывались против привлечения туристов на святилище, считая это место проклятым. Еще одним туристическим объектом, на который возлагают надежды власти, является Далматовский монастырь.