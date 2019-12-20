19 декабря 2019
18 декабря 2019

За место осужденного главы челябинского района спорят 14 человек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Дубровского в Карталы. Обработано. Челябинск, стела карталы
Муниципалитет получит полноправного главу только в 2020 годуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Возглавить Карталинский район после того, как его экс-руководитель Сергей Шулаев не смог оспорить в Челябинском облсуде приговор по уголовному делу, хотят 14 человек. Прием документов завершился 20 декабря, сообщили «URA.RU» в администрации района.

«Прием документов завершен, теперь претендентов будет оценивать конкурсная комиссия. Ее следующее заседание намечено на 10 февраля», — подтвердили «URA.RU» в управлении по внутренней политике правительства Челябинской области.

На конкурс заявились бывший глава района Анатолий Вдовин, сотрудница Новокаолинового ГОК Анна Вовк, работник регоператора по обращению с бытовыми отходами Петр Гошенко, экс-работник РЖД Виктор Голов, сотрудница администрации Екатерина Гришаева, глава Анненского сельского поселения Виктор Еловик, врач Алексей Ефименко, коммунальщик и депутат районного собрания Кайрат Ихсанов, сотрудник ООО «Гарант-Сервис» Сергей Кобзев, замглавы района по ЖКХ Сергей Ломовцев, руководитель отделения Сбербанка Мадина Маусумбаева, бизнесмены Сергей Резниченко и Алексей Сеньков, электрослесарь АО «Михеевский ГОК» Михаил Суханкин.

Досрочный выборный процесс в Карталинском районе стартовал 5 декабря: накануне экс-глава не смог оспорить в облсуде вердикт нижестоящей инстанции. Шулаева, руководившего районом семь лет, приговорили к пяти годам условно за приобретение непригодного жилья для детей-сирот. Сейчас врио главы является председатель местной Контрольно-счетной палаты Галина Синтяева.

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Ссылки по теме
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