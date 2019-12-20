В Екатеринбурге по делу о беспорядках в сквере вызвали на допрос подростка

В Екатеринбурге следователь СК вызвал на допрос несовершеннолетнего участника противостояния в сквере у театра драмы. Об этом сообщает сайт «ОВД-Инфо».
«Несовершеннолетний екатеринбуржец рассказал, что ему прислали повестку для вызова в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках (ст. 212 УК). Летом он уже давал показания, тоже как свидетель по делу об уничтожении имущества в сквере у театра драмы», — сообщает сайт.
Ранее Орджоникидзевский и Октябрьский суды Екатеринбурга прекратили уголовные дела о призывах к массовым беспорядкам в отношении трех человек. Всем фигурантам назначены судебные штрафы. В Верх-Исетском суде 63-летнему пенсионеру Вадиму Панкратову выписан штраф 20 тысяч рублей за то, что во время противостояния он ударил полицейского газетой.
Несанкционированные акции из-за строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы продолжались в Екатеринбурге с 13 по 19 мая. Противостояние защитников сквера и сторонников строительства храма вылилось в беспорядки. После акций были возбуждены уголовные дела. Позже среди горожан был проведен по выбору места для храма, и люди выбрали площадку на месте бывшего приборостроительного завода на улице Горького, 17.