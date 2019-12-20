19 декабря 2019

В Екатеринбурге по делу о беспорядках в сквере вызвали на допрос подростка

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Протест против строительства храма святой Екатерины в сквере около драмтеатра. Екатеринбург, сломанное ограждение, протест, забор, сквер на драме, сквер, храм святой екатерины, октябрьская площадь
Следствие по беспорядкам в сквере продолжаетсяФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

В Екатеринбурге следователь СК вызвал на допрос несовершеннолетнего участника противостояния в сквере у театра драмы. Об этом сообщает сайт «ОВД-Инфо».

«Несовершеннолетний екатеринбуржец рассказал, что ему прислали повестку для вызова в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках (ст. 212 УК). Летом он уже давал показания, тоже как свидетель по делу об уничтожении имущества в сквере у театра драмы», — сообщает сайт.

Ранее Орджоникидзевский и Октябрьский суды Екатеринбурга прекратили уголовные дела о призывах к массовым беспорядкам в отношении трех человек. Всем фигурантам назначены судебные штрафы. В Верх-Исетском суде 63-летнему пенсионеру Вадиму Панкратову выписан штраф 20 тысяч рублей за то, что во время противостояния он ударил полицейского газетой.

Несанкционированные акции из-за строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы продолжались в Екатеринбурге с 13 по 19 мая. Противостояние защитников сквера и сторонников строительства храма вылилось в беспорядки. После акций были возбуждены уголовные дела. Позже среди горожан был проведен по выбору места для храма, и люди выбрали площадку на месте бывшего приборостроительного завода на улице Горького, 17.

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