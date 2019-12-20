Россия и Украина подписали протокол о транзите газа

О подписании документа сообщили в «Газпроме»
Российская сторона подписала с Киевом протокол, касающийся продолжения транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Газпроме».
Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Киевом, напомним, продолжались 20 декабря в Минске. Ранее сообщалось, что 19 декабря на встрече в Берлине сторонам удалось достичь принципиальной договоренности по транзиту газа.
Десятилетний контракт на транзит газа через территорию Украину истекает в конце 2019 года. «Газпром» направил в Киев предложение о продлении действующего соглашения или подписания нового договора на один год. При этом в Москве в качестве условия назывался отказ обеих сторон от претензий в международном арбитражном суде.