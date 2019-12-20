Россия и Украина подписали протокол о транзите газа

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Заседание областной Думы. Курган, депутат, документы на подпись, чиновник, документы к совещанию
О подписании документа сообщили в «Газпроме»Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российская сторона подписала с Киевом протокол, касающийся продолжения транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Газпроме».

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Киевом, напомним, продолжались 20 декабря в Минске. Ранее сообщалось, что 19 декабря на встрече в Берлине сторонам удалось достичь принципиальной договоренности по транзиту газа.

Десятилетний контракт на транзит газа через территорию Украину истекает в конце 2019 года. «Газпром» направил в Киев предложение о продлении действующего соглашения или подписания нового договора на один год. При этом в Москве в качестве условия назывался отказ обеих сторон от претензий в международном арбитражном суде.

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