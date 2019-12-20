Стали известны итоги переговоров по газу между Россией и Украиной

Москва и Киев достигли принципиальной договоренности по газу, но условия необходимо финально согласовать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия, Украина и Еврокомиссия (ЕК) на трехсторонних переговорах в Берлине смогли достигнуть принципиальной договоренности по транзиту газа. Об этом рассказал вице-президент ЕК Марош Шевчович.

«Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения», — цитирует Шевчовича РИА «Новости». В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что в рамках встречи был подготовлен детальный протокол по газовому вопросу, который в ближайшее время будет нужно согласовать.

При этом, как уточнил, представитель Еврокомиссии договоренности обсудят еще раз 20 декабря. «Соглашение по газу будет обсуждаться в пятницу, оно должно быть финализировано и одобрено в Москве и Киеве», — передает слова европейского политика « Царьград».

Переговоры по транзиту газа через территорию Украины начались в Берлине днем 19 декабря. В обсуждении принимали участие глава «Газпрома» Алексей Миллер, исполнительный директор киевского «Нафтогаза» Юрий Витренко, руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, министр энергетики России Александр Новак и его украинский коллега Алексей Оржель. Уточняется, что во время встречи были перерывы на консультации с юристами.

Контракт на транзит газа через территорию Украину истекает в конце 2019 года. «Газпром» направил в Киев предложение о продлении действующего соглашения или подписания нового договора на один год.

Позже, 13 декабря, в «Нафтогазе» заявили, что между Киевом и Москвой есть предварительные договоренности по транзиту газа. В свою очередь, в Кремле озвучили условие для транзита газа через Украину.