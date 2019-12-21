Forbes назвал самых обедневших миллиардеров года

За год некоторые бизнесмены потеряли миллиарды долларов Фото: Pixabay

Богатейший человек планеты, основатель Amazon Джефф Безос потерял за год 13,1 млрд долларов. Об этом сообщает журнал Forbes, назвавший бизнесменов, которые лишились значительной части капитала в 2019 году.

Безос, как отмечает издание, понес финансовые потери из-за развода с супругой. По решению суда, он был вынужден передать ей 25% своих акций Amazon. После этого по ходу года Безос несколько раз сходил с первой строчки в рейтинге богатейших людей мира, но сумел вернуться обратно.

Индийский бизнесмен Азим Премджи по итогам года потерял на миллиард больше Безоса — 14,1 млрд долларов. Весной он передал долю в компании Wipro Limited стоимостью 7,5 млрд долларов своему благотворительному фонду. Другой индиец Субхаш Чандра, возглавляющий медиахолдинг Essel Group, лишился 3,4 млрд долларов и выбыл из списка миллиардеров.

Основатель сервиса Uber Трэвис Каланик потерял 3,1 млрд долларов после неудачного размещения акций на бирже. А бизнесмен Янь Чжи лишился за год 3 млрд долларов — по его словам, из-за «сложных международных экономических условий».

Ранее Forbes включил пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Ее годовой доход издание оценило в 18 млн долларов, уточняет RT.