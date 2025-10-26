Логотип РИА URA.RU
Лавров согласился с позицией Трампа по Украине

26 октября 2025 в 22:34
Лавров одобрил взгляд Трампа на решение украинского конфликта

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия разделяет позицию президента США Дональда Трампа в «важном вопросе» по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

«Трамп после встречи на Аляске озвучил важный вопрос по Украине. Он решаем и мы с ним согласны», — заявил глава российского МИД в интервью венегрскому You-Tube каналу «Ультраханг». Лавров также отметил многократную похвалу Трампа саммита с Владимиром Путиным на Аляске.

Комментарии (2)
  • В. Пух
    26 октября 2025 23:08
    Так в чём согласился?
  • читатель
    26 октября 2025 23:07
    а почему тогда он отказался от встречи с Путиным?
