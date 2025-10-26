В калужском аэропорту временно закрыли небо
26 октября 2025 в 22:36
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В калужском аэропорту (Грабцево) скорректированы рейсы из-за введенных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал