Политика

Лавров ответил по поводу тайного посыла свитера с надписью «СССР»

Лавров: свитер с надписью «СССР» на Аляске не нес никакого посыла
26 октября 2025 в 22:37
Свитер Лаврова с надписью «СССР» стильный и популярный, заявил глава МИД

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Надпись «СССР» на свитере главы МИД РФ Сергея Лаврова, во время саммита на Аляске не несло никакого смысла. Об этом министр рассказал во время интервью YouTube-каналу «Ультраханг» (Венгрия).

Журналист, спросил, был ли определенный посыл в надписи на свитере. Лавров на это ответил, что «нет». По его словам, у них есть футболки с гербом Российской империи, и что многие их носят, так как являются частью истории. А сам свитер очень стильный популярный и, к тому же, напоминает ему о его Родине.

