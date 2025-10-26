Лавров ответил по поводу тайного посыла свитера с надписью «СССР»

Надпись «СССР» на свитере главы МИД РФ Сергея Лаврова, во время саммита на Аляске не несло никакого смысла. Об этом министр рассказал во время интервью YouTube-каналу «Ультраханг» (Венгрия).

Журналист, спросил, был ли определенный посыл в надписи на свитере. Лавров на это ответил, что «нет». По его словам, у них есть футболки с гербом Российской империи, и что многие их носят, так как являются частью истории. А сам свитер очень стильный популярный и, к тому же, напоминает ему о его Родине.