Мэру Гюмри Гукасяну предъявили обвинение за призыв к союзу с Россией
Мэр был задержан
Фото: Илья Московец © URA.RU
Мэру города Гюмри Вардану Гукасяну предъявлено новое обвинение из-за его публичных заявлений о необходимости формирования союза с Россией при одновременном сохранении армянской независимости. Об этом 26 октября сообщила адвокат Гукасяна Заруи Постанджян на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«В субботу, 25 октября, стало известно, что правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Вардана Гукасяна за его мысли о формировании союза с другими странами, „квалифицировав“ их по статье „Публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения“», — написала Заруи Постанджян. Защитник мэра также заявила, что выдвинутое обвинение не соответствует элементам состава преступления и является проявлением политического давления.
Постанджян подчеркнула, что Гукасян, будучи мэром, лишь воспользовался своим правом выражать мнение относительно возможных союзов, аналогичных существующим международным объединениям с участием Армении. Она напомнила, что тезисы о целесообразности вступления страны в различные международные структуры также не рассматриваются как преступление. По словам адвоката, действия против мэра связаны с поручением премьер-министра Никола Пашиняна об его отстранении от политики. Юрист добавила, что защита намерена использовать все предусмотренные законом средства для восстановления справедливости и прекращения уголовного преследования.
Ранее армянские власти уже предъявляли Вардану Гукасяну обвинения политического характера. Мэр Гюмри не раз высказывался за укрепление связей с Россией и сохранение позиции Армении в международных организациях, подчеркивая необходимость сохранения государственного суверенитета. По информации защиты, решение об уголовном преследовании принято на фоне внутриполитических разногласий и публичных призывов к реформам внешнеполитического курса страны.
