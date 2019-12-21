Кудрин придумал, как быстро решить проблему долгостроя в России

Алексей Кудрин предлагает назначить ответственное за долгострои ведомство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Негативную ситуацию с долгостроем в России можно исправить за два-три года. Такое заявление сделал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, предложивший решение проблемы.

В первую очередь, считает политик, нужно четко определить, что входит в понятие «объекты незавершенного строительства», и обозначить настоящий объем таких объектов. Кудрин заметил, что часто под «незавершенкой» имеются в виду все проблемные объекты, в том числе брошенные. «Мы должны выделить то, что строится именно с нарушением сроков, в каком состоянии находится этот объект, сколько прошло времени с момента плановой сдачи», — привод слова Кудрина сайт Счетной палаты.

По мнению главы органа, в России необходимо назначить ведомство, ответственное за проблему долгостроев, уточняет агентство Nation News. Сейчас эту сферу делят Минстрой и Минэкономразвития.

По оценке Счетной палаты, на сегодня в стране 71,3 тысяч недостроенных объектов, профинансированных из бюджетных средств. В российских регионах из 58,5 тысячи объектов 835 брошены и 570 являются долгостроем.