Сергей Шнуров высыпал семечки на голову Арсению Курчанину Фото: Анна Майорова © URA.RU

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин, бросивший семечки в певицу Полину Гагарину, стал объектом шутки музыканта Сергея Шнурова. На опубликованном в Instagram-аккаунте Курчанина видео, Шнуров сыплет семечки ему на голову.

«Я же говорил тебе — на голову ей надо было семечки сыпать, на голову! А ты?» — укоряет екатеринбуржца Шнуров, и сам обсыпает собеседника семечками. «Юмореззка» — так подписал свой пост Курчанин.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что на выступлении в шоу «Голос» молодой исполнитель в образе гопника подошел к Полине Гагариной и со словами «Держи, малая, от души!» бросил ей на стол горсть семечек. Певица назвала жест конкурсанта хамским, однако ее коллега Валерий Сюткин назвал выступление Курчанина ярким, органичным и не имевшим цели оскорбить члена жюри.