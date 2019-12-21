Шнуров припомнил уральскому певцу выходку, оскорбившую Гагарину на шоу «Голос». ВИДЕО

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Сергей Шнуров высыпал семечки на голову Арсению КурчанинуФото: Анна Майорова © URA.RU

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин, бросивший семечки в певицу Полину Гагарину, стал объектом шутки музыканта Сергея Шнурова. На опубликованном в Instagram-аккаунте Курчанина видео, Шнуров сыплет семечки ему на голову.

«Я же говорил тебе — на голову ей надо было семечки сыпать, на голову! А ты?» — укоряет екатеринбуржца Шнуров, и сам обсыпает собеседника семечками. «Юмореззка» — так подписал свой пост Курчанин.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что на выступлении в шоу «Голос» молодой исполнитель в образе гопника подошел к Полине Гагариной и со словами «Держи, малая, от души!» бросил ей на стол горсть семечек. Певица назвала жест конкурсанта хамским, однако ее коллега Валерий Сюткин назвал выступление Курчанина ярким, органичным и не имевшим цели оскорбить члена жюри.

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© Служба новостей «URA.RU»
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