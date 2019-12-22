Лидер «Справедливой России» Миронов предложил направить триллион рублей на выплату пенсий

Сергей Миронов выступил с важной инициативой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Триллион бюджетных рублей, которые правительство РФ не сумело израсходовать в 2019 году, следует направить на выплату россиянам пенсий и 13-х зарплат. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«По данным Счетной палаты, неисполнение расходов бюджета в 2019 году ожидается в сумме один трлн рублей. А может, нам поступить по справедливости, и с учетом огромного социального расслоения, с учетом реального нищенского положения десятков миллионов наших граждан выплатить людям из этого триллиона 13-ю зарплату, 13-ю пенсию, 13-ю стипендию», — цитирует политика «Российская газета».

Миронов также полагает, что если власти страны не сумели вовремя полностью распорядиться бюджетными средствами, их нужно не откладывать на следующий год, а отдать гражданам, чтобы «показать заботу государства».

В «Единой России» и федеральном правительстве на идею эсера пока никак не отреагировали. Между тем, в СР заявляют, что намерены направить официальное обращение в правительство РФ и «партию власти» с просьбой рассмотреть предложение Миронова.