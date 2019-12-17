Пугачева отказалась от выступлений на «новогодних огоньках»

Алла Пугачева откажется от новогодних выступлений Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Народная артистка СССР Алла Пугачева не будет выступать на «новогодних огоньках» на телеканалах. Об этом журналистам сообщила представительница певицы Елена Чупракова.

«Алла Борисовна не будет петь в „новогодних огоньках“», — приводит «Комсомольская правда» слова собеседницы.

Ранее, напомним, Пугачева в интервью «Первому каналу» заявила, что не скучает по энергии, которую получала от выступлений на сцене и своих поклонников. По словам артистки, ей за это стыдно, но ничего менять она не намерена. О своем уходе со сцены на ближайшие 10 лет певица объявила в начале ноября на концерте в Минске. В следующий раз она хочет выступить перед широкой публикой в 80 лет.