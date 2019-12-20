Ротару заменила Пугачеву на «Голубом огоньке»

Алла Пугачева отказалась от новогодних выступлений Фото: depositphotos.com

Российские телезрители увидят выступление эстрадной певицы Софии Ротару в эфире новогодней программы «Голубой огонек», а вот Алла Пугачева появляться на этом концерте не намерена.

Съемки «Голубого огонька» на площадке «Мосфильма» уже начались, над созданием проекта работают около ста пятидесяти человек, пишет журнал «Собеседник». В этом году в новогоднем концерте участвует и Ротару. «За два часа нашего нахождения на площадке Ротару спела две композиции. Каждую из них записывала по несколько раз», — сообщает корреспондент издания, побывавший на съемках программы. Кроме песен, артистка записала новогодние поздравления в зрительном зале.

Как уточняет портал, после съемок певица сразу же уехала, отказавшись от общения с журналистами. Народная артистка приехала в Москву на неделю, чтобы сняться в новогодних программах и выступить на двух песенных фестивалях. В прошлом году Ротару отказалась от концертов в России из-за военного положения на Украине, пишет агентство Nation News.

Пугачева, в свою очередь, на «Голубом огоньке» в этом году не выступает. Об этом сообщила представительница певицы Елена Чупракова. Несмотря на то, что и в прошлую новогоднюю ночь примадонна также отказалась петь на новогоднем концерте, ее выступление транслировалось на экранах. Тогда телеканал показывал ее старый клип, передает портал VSE42.RU.