Раскрыты подробности личной жизни звезд «Аншлага» Новиковой, Воробей и Дубовицкой

В свои 73 года Клара Новикова держит себя в тонусе и продолжает активно выступать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юмористки Клара Новикова, Елена Воробей и Регина Дубовицкая рассказали, что происходит в их жизни помимо выступлений на концертах. Артисткам приходится сталкиваться с множеством жизненных трудностей, однако они не мешают им сохранять оптимизм.

Кларе Новиковой уже 73 года, но она поддерживает себя в тонусе. Юмористка ездит с гастролями по стране и играет в спектакле «Поздняя любовь» с актерами Леонидом Каневским и Даниилом Спиваковским. Артистка говорит, что не хочет быть «бабушкой», поэтому даже внуки называют ее Кларой. Недавно Новикова переехала из центра Москвы за город в Серебряный Бор, но признается, что скучает по столице.

Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая опровергает слухи о своей неизлечимой болезни, которые распространяются в интернете. Но десять лет назад ее здоровью действительно угрожала опасность — артистка попала в аварию, когда ехала в такси в Черногории. От инвалидности телеведущую спасли московские врачи. Чтобы хорошо выглядеть на съемках, Дубовицкая правильно питается, в ее рационе — кефир и куриная грудка.

У Елены Воробей несколько лет назад заболела дочь Соня — у нее возникли проблемы со спиной. Девочку экстренно прооперировали немецкие специалисты, деньги на лечение помогла собрать Дубовицкая. Тогда ведущая «Аншлага» оказалась одной из немногих, кто мог прийти на помощь Воробей — ее муж Игорь до этого умер после падения с крыши своего дома. Сейчас в жизни артистки меньше негатива, но ее дочь все еще находится на реабилитации.