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В пермском центре «Э» грядут кадровые перестановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, полковник мвд, полиция
Полковник полиции, начальник центра «Э» ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Пиларов уходит в отставкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Пиларов уходит в отставку. Об этом «URA.RU» рассказал собеседник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что уже найден претендент на должность Пиларова.

«Сергей Пиларов уходит с нового года на пенсию. Уже готовы все документы», — пояснил «URA.RU» инсайдер. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю не смогли оперативно подтвердить «URA.RU» данную информацию, пообещав предоставить комментарий позднее.

Собеседник «URA.RU», знакомый с ситуацией, говорит, что место Пиларова займет заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю Антон Мелюхин. «Пока Мелюхин является основным претендентом», — уточнил инсайдер «URA.RU».

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© Служба новостей «URA.RU»
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