Югорские единороссы избавились от оппозиционного депутата

Депутаты думы Советского большинством голосов лишили статуса своего коллегу Александра Бабикова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дума города Советский (ХМАО) лишила представителя ЛДПР Александра Бабикова статуса народного избранника. Об этом «URA.RU» сообщил сам оппозиционный депутат.

«У меня в сведениях о доходах за 2018 год закралась ошибка, я не указал один из видов заработка в 150 тысяч рублей, просто забыл. В декларации, которую я оформлял для налоговой инспекции, этот доход включен. При проверке документов это вскрылось, и депутаты Советского на заседании думы решили сразу же лишить меня депутатского статуса. Хотя могли вынести просто предупреждение из-за этой технической ошибки, — рассказал Бабиков.

Он также отметил, что считает принятое думой решение политическим. «В Советском я был одним из немногих оппозиционных депутатов, задавал представителям власти неудобные вопросы. А в думе большинство представляют „Единую Россию“», — добавил экс-депутат.

Спикер думы Советского Александр Медет в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отказался комментировать мотивы голосования депутатов. «Так решило большинство», — ограничился таким ответом политик.

Оппозиционный экс-депутат из Югорска Антон Пантин, который весной так же был лишен статуса народного избранника из-за ошибок в декларации о доходах, в беседе с журналистом агентства заявил о том, что в югорской политике существуют двойные стандарты. «Меня сразу лишили статуса, а вот решение по Александру Беккеру — другому депутату думы Югорска, который представляет „Единую Россию“, — много раз переносили и в итоге ограничились лишь предупреждением», — считает Пантин. Он также добавил, что до сих пор пытается восстановить свой статус, оспаривая решение думы в суде.