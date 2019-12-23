Стартовали выборы талисмана Универсиады в Екатеринбурге: в списке лиственница, клюква и кабан. ФОТО

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Этап эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года. Екатеринбург, кокшаров виктор, батракова светлана, эстафета огня универсиады2019
Россияне могут проголосовать за символ Универсиады онлайн. Среди вариантов — камни, животные и растенияФото: Анна Майорова © URA.RU

В России выбирают талисман Универсиады, которая состоится в столице Урала в августе 2023 года.

На сайте голосования отмечается, что символ Универсиады-2023 должен ассоциироваться со Свердловской областью и Екатеринбургом. В списке вариантов — медведь, ящерица, волк, кабан, северный олень, енотовидная собака, а также клюква, лиственница уральская, изумруд и малахит. При этом участники опроса могут предлагать и свои варианты.

Первые результаты голосования за символ Универсиады-2023 будут озвучены в уральской столице 25 декабря на специальной пресс-конференции. Об этапах подготовки к Студенческим играм расскажут глава региона Евгений Куйвашев, мэр города Александр Высокинский, генеральный директор АНО «Универсиада-2023» Александр Чернов и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Онлайн-опрос для россиян продлится до 20 января. Далее отрисовкой 10 самых популярных образов займутся студенты художественных вузов. Итоговое голосование состоится в мае 2020 года.

Соревнования Международной федерации университетского спорта (FISU) соберут в 2023 году в Екатеринбурге спортсменов из 80 стран мира.

Символ Универсиады-2023 предлагается выбрать по категориям
Фото: сайт АНО «Универсиада-2023»
Среди животных — енотовидная собака, лось, черный аист, волк, лисица, кабан и бурый медведь
Фото: сайт АНО «Универсиада-2023»

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