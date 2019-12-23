В России выбирают талисман Универсиады, которая состоится в столице Урала в августе 2023 года.
На сайте голосования отмечается, что символ Универсиады-2023 должен ассоциироваться со Свердловской областью и Екатеринбургом. В списке вариантов — медведь, ящерица, волк, кабан, северный олень, енотовидная собака, а также клюква, лиственница уральская, изумруд и малахит. При этом участники опроса могут предлагать и свои варианты.
Первые результаты голосования за символ Универсиады-2023 будут озвучены в уральской столице 25 декабря на специальной пресс-конференции. Об этапах подготовки к Студенческим играм расскажут глава региона Евгений Куйвашев, мэр города Александр Высокинский, генеральный директор АНО «Универсиада-2023» Александр Чернов и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Онлайн-опрос для россиян продлится до 20 января. Далее отрисовкой 10 самых популярных образов займутся студенты художественных вузов. Итоговое голосование состоится в мае 2020 года.
Соревнования Международной федерации университетского спорта (FISU) соберут в 2023 году в Екатеринбурге спортсменов из 80 стран мира.