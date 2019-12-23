Курганские первоклассники не могут учиться в школе рядом с домом из-за оптимизации

В Кургане после объединения школ первоклассникам придется сменить учебное заведение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Объединение школ и детсадов в Курганской области

После объединения курганских школ ученикам начального звена придется сменить учреждение. Дорога до новой школы у некоторых учеников составит 1,5 км. Об этом «URA.RU» рассказала мама первоклассника школы №50 Любовь Колесникова.

«На родительском собрании нам сказали, что начальное звено переводят в школу №10. Чтобы до нее дойти, ребенку надо пересечь две дороги с опасными перекрестками. Меня саму на одном из них сбивала машина. Как малыши будут там ходить?» — поделилась опасениями Колесникова.

Женщина выразила опасение, что ребенку придется учиться во вторую смену. «Днем мне его не отвести и вечером не всегда смогу встретить. Во дворах у нас не безопасно. Да и вообще — мы территориально относимся к школе №50, которая рядом», — сказала мама первоклассника.

От родителей первоклассников и от своего имени женщина написала письмо на правительственном сайте «Обратись». На момент публикации ответа властей еще не было. Директор школы №50 Михаил Тимофеев сообщил «URA.RU», что «вопрос о переводе начального звена в школу №10 окончательно еще не принят». Оперативные комментарии в администрации Кургана получить не удалось. Редакция направила письменный запрос.

Ранее «URA.RU» писало, что в рамках объединения школ и детских садов в Курганской области будет реорганизовано 35 учреждений. Часть персонала попадет под сокращение.