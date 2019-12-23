На Урале пьяная женщина-водитель подралась с полицейскими

Женщина отказалась проходить освидетельствование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске женщина, управлявшая машиной в пьяном виде, подралась с сотрудником ДПС. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел ночью 22 декабря.

Сотрудников ГИБДД вызвали граждане, заметившие неадекватность водителя у автомобиля Volkswagen Touareg. Очевидцы, увидев, что водитель пьяна, удерживали машину до приезда полиции. После того, как на место прибыл экипаж ДПС, женщина стала вести себя агрессивно.

«Она вела себя вызывающе, высказывала неоднократные оскорбления в адрес сотрудников полиции, не реагируя на законные требования инспекторов ГИБДД о прекращении противоправных действий, и применила физическую силу в отношении сотрудника ДПС», — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. Проходить освидетельствование водитель отказалась. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима.

На месте был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Материалы по применению насилия в отношении сотрудника полиции направлены в следственный отдел СК РФ по региону для принятия процессуального решения.