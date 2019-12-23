Курганских студентов напугала новость об аварийном состоянии корпуса университета

В концертном зале КГУ проходят массовые мероприятия Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Студенты и преподаватели Курганского госуниверситета напуганы сообщением об аварийном состоянии концертного зала КГУ на проспекте Машиностроителей, 12. Озабоченность в разговоре с «URA.RU» высказала директор Центра культуры и досуга Светлана Григорьева.

«С нами никто связь не держит, мы узнали из СМИ», — отметила Григорьева. Она подчеркнула, что занятия и массовые мероприятия в корпусе продолжаются. «Осенью у нас действительно была так называемая бригада экспертов из двух человек», — отметила Григорьева. Она высказала сомнение, что экспертиза была проведена без нарушений. «Никаких актов мы не видели», — подчеркнула Григорьева. По ее мнению, руководство вуза хочет отказаться от эксплуатации здания в целях экономии.

На официальной странице КГУ в соцсети «ВКонтакте» ранее была размещена информация о том, что в концертный зал вуза после реконструкции разместят Центр дополнительного образования детей, который будет работать на базе Курганского госуниверситета. Ректор КГУ Надежда Дубив на ученом совете заявляла, что готовность выделить деньги на ремонт выразил желание курганский промышленник Сергей Муратов.

В преcс-службе вуза «URA.RU» сообщили, что в ближайшее время планируют распространить информацию о планах по ремонту корпуса и его дальнейшем использовании.