На Урале уличному художнику грозит три года тюрьмы за граффити на здании кинотеатра

Дом оказался памятником культуры Фото: Илья Московец © URA.RU

В суд города Лесной Свердловской области направлено для рассмотрения уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, разрисовавшего надписями вход в кинотеатр «40 лет Октября», сообщили «URA.RU» в Свердловской областной прокуратуре. С помощью баллончика с краской молодой человек нанес надписи на деревянной двери, а также на колонне здания.

Ущерб, нанесенный учреждению, оценили в 25 тысяч рублей, но позже выяснилось, что здание оказалось памятником культуры. Теперь парня будут судить. По статье 243 Уголовного кодекса РФ (повреждение объектов культурного наследия) ему грозит до трех лет в колонии.

«Своими действиями обвиняемый существенно нарушил композиционную структуру памятника истории и культуры», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

«Если речь идет о порче объекта культурного наследия, то, безусловно, уличный художник поступил нехорошо. Но лишение свободы — это все же суровая мера наказания. Полагаю, что можно наказать иначе — крупный штраф, например. И то лишь потому, что речь идет о здании культуры. У нас нецензурные надписи присутствуют много где», — заявил «URA.RU» креативный директор агентства Streetart, основатель международного фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев.