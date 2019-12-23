В Рунете проголосуют, бить или не бить жен

Результаты опроса используют, чтобы подготовить поправки к законопроекту Фото: unsplash.com

Общественная палата России (ОП РФ) запустила онлайн-опрос, чтобы выяснить отношение россиян к законопроекту «О профилактике семейно-бытового насилия». По мнению представителей палаты, он поможет собрать и проанализировать мнения граждан перед общественными слушаниями.

«Законопроект о семейно-бытовом насилии сейчас один из самых обсуждаемых в стране с большим количеством как сторонников, так и противников. Важно услышать не только самые громкие голоса, но и дать возможность высказаться каждому россиянину», — заявила секретарь ОП Лидия Михеева. Она отметила, что в опросе россиянам предложат высказать свое мнение по важным выдержкам из законопроекта.

Михеева добавила, что Общественной палате важно услышать не только экспертные мнения, но и «голос народа». На основе пожеланий населения подготовят законодательные предложения, которые озвучат на общественных слушаниях по проекту закона в январе.

Проведение опроса также поддержала певица Диана Гурцкая, которая руководит комиссией ОП по поддержке семьи, материнства и детства. Гурцкая считает, что обсудить законопроект необходимо, чтобы не допустить безнаказанности «домашних тиранов».

Проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия» опубликовали на сайте Совета Федерации в конце ноября. Его авторы во главе с депутатом Оксаной Пушкиной предложили считать семейно-бытовым насилием любое действие, которое причиняет физическое или психологическое страдание или содержит угрозу такого страдания, но не имеет признаков правонарушения, напоминает «Национальная служба новостей».