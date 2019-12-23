Московские врачи устроили веселую фотосессию на фоне больных детей

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Скриншоты скандальных фотографий медсестер были отправлены в медцентр и МинздравФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудники московского медцентра имени А. Н. Бакулева РАМН устроили фотосессию с больными младенцами. Фотографии они публиковали в социальных сетях.

«Медсестры устраивали фотосессию на полу со стерильными инструментами, публиковали селфи во время операций и с только что прооперированными младенцами в реанимации», — сообщает «Ридус». Евгения Берк, обнаружившая снимки, уже направила материалы в само медучреждение и Минздрав. В тот же день, по ее словам, медсестры удалили свои страницы в соцсетях. Самой женщине начали поступать угрозы о привлечении к уголовной ответственности с анонимных аккаунтов.

Александра Винокурова, чей ребенок скончался в центре имени Бакулева, вовсе рассказала, что в день плановой операции ее сыну в 2018 году в отделении проходил корпоратив. Она отметила, что от дежурного врача, который забирал ее ребенка пахло перегаром. На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий медцентра.

Пресс-секретарь медчреждения Сергей Никонов заявил в разговоре с изданием «Подъем», что девушки на фото не являются сотрудницами центра. По его словам, он их не знает. «Это не наши сотрудники. Интерьеры не институтские. Это глупости. Корпоративы в институте запрещены», — прокомментировал он.

«Ридус»
«Ридус»
«Ридус»
«Ридус»

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