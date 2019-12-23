Умер основатель Уральского театра эстрады, чье увольнение вызвало скандал

Театр эстрады в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге на 77 году жизни умер основатель Уральского театра эстрады Николай Головин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил актер Константин Зущик. По его словам, с именем Головина связано появление как театра, так и оркестра джазовой музыки.

«Ушёл из жизни основатель и первый директор-художественный руководитель Уральского театра эстрады Николай Головин. Человек, которому столица Урала обязана появлению театра эстрады и оркестру джазовой музыки. Ему было 76 лет», — написал Зущик. Он уточнил, что панихида состоится 25 декабря в зале прощаний 40-й больницы в 14 часов.

Николай Головин был основателем театра эстрады, который появился в Екатеринбурге в 1996 году. С того момента 14 лет он был художественным руководителем театра и в 2010 году был сменен бардом Александром Новиковым. Последний начал ревизию творчества худрука, разгромив ряд постановок. Резкой критике подвергся спектакль «Голубой щенок», который не понравился барду. Назвав работу и причастных к ней «вувузелами гомосексуализма», Новиков спровоцировал скандал, усиленный сатирическим стихотворением в адрес барда автором «Голубого щенка» Юрием Энтиным.

Противостояние Головина и Новикова достигло пика к осени 2010 года, в процессе которого новый худрук уволил несколько сотрудников, включая супругу Николая Головина.