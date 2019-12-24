Мэр из ХМАО засудила малоимущую семью и собирается выселить ее из квартиры

Глава поселка Агириш Галина Крицына намерена довести до конца все тяжбы со своими обидчиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд Советского района (ХМАО) частично удовлетворил иск о клевете, который глава поселка Агириш Галина Крицына подала к малоимущей семье Васькиных. Эту информацию «URA.RU» подтвердила сама Крицына.

Суд снизил размер морального ущерба, который Васькины должны будут выплатить мэру поселка. В исковых требованиях Крицына заявляла 300 тысяч рублей в качестве компенсации, в итоге эта сумма была снижена до пяти тысяч рублей. «Я довольна, что смогла доказать, что люди клевещут на меня», — заявила чиновница.

Дочь ответчицы Олеся Васькина в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявила, что ее семья не согласна с решением суда и собирается подавать апелляцию: «Мы всего лишь устраивали пикет возле администрации, соблюдая все законные к нему требования». Также она добавила, что в окружном суде ХМАО будет рассматриваться спор о выселении их семьи из квартиры, в которой они сейчас проживают.

Ранее «URA.RU» сообщало, что между семьей Васькиных и главой поселка Агириш возник конфликт из-за предоставленной им прежней администрацией квартиры для проживания. Пришедшая год назад к власти Крицына добивается выселения Васькиных, поскольку жилье признано ветхим и потенциально опасным для проживания.