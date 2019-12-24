СМИ выяснили, как в российских ТЦ сбывают поддельные вещи

Владельцы торговых центров (ТЦ) привлекают арендаторов для островной торговли, чтобы заполнить пустующие площади. Из-за этого оборот контрафактных товаров в российских ТЦ может превышать 25 миллиардов рублей.
«Доля контрафакта в объектах островной торговли доходит до 60%», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование Brandmonitor. Чаще всего среди подделок выявляют детские игрушки, сумки и аксессуары для электронной техники.
Авторы исследования провели опрос продавцов на «островках» в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске. Выяснилось, что 69% респондентов знают о том, что торгуют контрафактом. 31% опрошенных скрыли этот факт, однако было выявлено, что на их прилавках поддельные вещи. Больше половины (55%) сказали, что не знают запрещено ли торговать такой продукцией. А 35% продавцов уверены, что сбыт контрафактных товаров полностью легален.
Опрос среди россиян показал, что 73% респондентов приобретают продукцию на «островках» в торговый центрах. Каждый месяц это делают 13%. 60% — в период праздников. Исследование проводилось среди 7 тысяч россиян, проживающих в городах с численностью населения от 100 тысяч и выше.
Ранее специалисты Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты проверили на соответствие пожарным и антитеррористическим требованиям больше 3 тысяч торговых центров. Выяснилось, что грубейших нарушений было выявлено более 150, передает «Национальная служба новостей».